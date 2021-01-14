بنتلي تعلن عن انضمام رئيس تصميم أودي السابق لصفوفها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد مغادرة رئيس تصميم بنتلي ستيفان سيلاف لينضم إلى مجموعة جيلي، أعلنت العلامة البريطانية عن اختيار رئيس تصميم أودي السابق أندرياس ميندت لسد الفراغ.

ويتمتع أندرياس ميندت بخبرة واسعة مخضرمة في صناعة السيارات، خاصة داخل مجموعة فولكس واجن، مع عمله في قسم تصميم علامة فولكس واجن نفسها لـ 15 عاماً قبل الانضمام لأودي وتصميم موديلات Q8 ومجال إي ترون الكهربائي ضمن عدة موديلات رئيسية أخرى.

وقد عبر ميندت عن حماسه لنقل خبراته لبنتلي مع استعداد العلامة لدخول العصر الكهربائي خلال الأعوام العشرة القادمة.

من المنطقي اختيار ميندت للإشراف على تصميم بنتلي عند الأخذ في الاعتبار أن مجموعة فولكس واجن قررت مؤخراً وضع بنتلي تحت إدارة أودي لتوحيد خطوط التوريد وخطط التطوير الكهربائي للعلامتين وتوفير النفقات.