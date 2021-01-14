متى يجب أن تستأجر سيارة؟ 4 سيناريوهات نعرفك عليها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت- يعد تأجير سيارة بشكل دوري أحد أفضل الحلول البديلة عن شراء سيارة جديدة لتفادي مصروفاتها المرتفعة من تكاليف القسط الشهري، بجانب مصروفات الصيانة المختلفة والتأمين، ولكن هناك سيناريوهات بعينها يكون تأجير السيارات هو الخيار الأمثل، ونذكر من خلال المقل بعض هذه السيناريوهات.

التنقل في المدن الكبيرة

عند السفر إلى مدن كبيرة فإنه غالباً ما ستوفر لك وسائل النقل العام طريقة مريحة للتنقل، لكنها في الواقع ليست الطريقة الأسرع، فعند التوجه لوجهتك سيكون من الأفضل أستخدام طريق مباشر لا تستخدمه المواصلات العامة مما يعني توفير المزيد من الوقت خاصة إذا كنت في زيارة قصيرة.

كذلك فإن خيار التأجير يوفر وسيلة أكثر راحة مقارنة بالمواصلات العامة، خاصة إذا كنت تحمل أمتعة كثيرة أو تفكر في شراء التذكارات المختلفة من المدينة.

الرحلات الطويلة

حيث انه عند التنقل لمسافات طويلة، فإنك ترغب بالتأكيد في قيادة سهلة وممتعة، وهو ما ستجده عبر تأجير سيارة حديثة مع تقنيات متطورة لمساعدة السائق وكذلك العديد من عوامل الرفاهية المختلفة.

السفر للعطلة

غالبًا ما يفكر الناس في استئجار سيارة بمجرد وصولهم إلى وجهة العطلة التي سافروا إليها، وهو في الواقع خيار مفيد، حيث توفر العديد من شركات تأجير السيارات المساعدة على الطريق، مما يعني أنه سيكون لديك حماية إضافية من شركة التأجير تساعدك في حالة تعطل السيارة على الطريق في مكان غير معروف، مما يعني استمتاع أكبر بالعطلة مع مخاوف أقل من الأعطال المفاجئة.

المناسبات الخاصة

يعتبر استئجار سيارة من حين لآخر خلال العام أمر اقتصادي مقارنة بشراء سيارة فاخرة لاستخدامها في المناسبات الخاصة، حيث أنه عند حضور زفاف على سبيل المثال يمكنك دائماً ترقية سيارتك من خلال استئجار سيارة فخمة فقط لهذا اليوم.

هذا والجدير بالذكر أن شركة الوفاق لتأجير السيارات تمتلك أسطول متنوع وكبير من السيارات الاقتصادية والفخمة، مع توافر خدمتها عبر أكثر من 80 فرع حول المملكة، وكذلك توفر الوفاق لعملائها خدمة الصيانة المتنقلة طول اليوم، حيث يمكنك دائماً طلب المساعدة في أي وقت وأي مكان.

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