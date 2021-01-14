كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، حيث أطلقت حملة صيانة الفرامل “أعد الحياة إلى الفرامل”.

تفاصيل الحملة:

1- استبدال الفحمات الأمامية

– حزمة 499 ريال

(بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 599 ريال

(اوبتيما، K5، كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

2- استبدال الفحمات الخلفية

– حزمة 399 ريال

(بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، اوبتيما، K5، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)

– حزمة 499 ريال

(كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)

الشروط:

فترة الحملة 05-يناير إلى 14-فبراير

باستثناء K4000، ستينجر

خرط الهوبات إذا لزم الأمر

استبدال الهوبات غير مشمول بالحزمة .

تطبق الشروط والاحكام

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب https://wa.me/966920014200

صورة العرض: