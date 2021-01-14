كيا الجبر تطلق حملة على صيانة فرامل سياراتها

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ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة كيا الجبر على صيانة سيارات كيا، حيث أطلقت حملة صيانة الفرامل “أعد الحياة إلى الفرامل”.
تفاصيل الحملة:
1- استبدال الفحمات الأمامية
– حزمة 499 ريال
(بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)
– حزمة 599 ريال
(اوبتيما، K5، كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)
2- استبدال الفحمات الخلفية
– حزمة 399 ريال
(بيكانتو، ريو، بيجاس، سيراتو، اوبتيما، K5، سول، سيلتوس، نيرو، كارينز، سبورتج)
– حزمة 499 ريال
(كادينزا، كوريس، K900، تيلورايد، سورينتو، موهافي، كارنفال)
الشروط:
- فترة الحملة 05-يناير إلى 14-فبراير
- باستثناء K4000، ستينجر
- خرط الهوبات إذا لزم الأمر
- استبدال الهوبات غير مشمول بالحزمة .
- تطبق الشروط والاحكام
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 920014200 او التواصل عبر الواتساب https://wa.me/966920014200
صورة العرض: