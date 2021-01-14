أندر 8 سيارات رياضية إيطالية الصنع.. 133 نسخة أبهرت الأسواق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كغيرها من الماركات، قدمت شركات صناعة السيارات الرياضية بإيطاليا مجموعة من الموديلات النادرة عبر تاريخها، بعدد محدود للغاية من النسخ.

وتضم إيطاليا مجموعة من أبرز ماركات صناعة السيارات الرياضية، مثل ماركة فيراري وماركة لامبورجيني، وغيرها من الماركات الرائدة بتصنيع هذا النوع من الموديلات.

وجمع موقع "هوت كارز"، أندر السيارات الرياضية إيطالية الصنع التي طرحت عبر تاريخ الصناعة الإيطالية، وضمت طراز DeTomaso P72 الرياضي، الذي صنعت منه 72 نسخة ويتوفر بمحرك ينتج قوة 700 حصان وتصل سرعته القصوى لـ221 ميل في الساعة.



و طراز Mazzvanti Automobili الرياضي، الذي صنعت منه 25 نسخة ويتوفر بمحرك تصل سرعته القصوى لـ221 ميل في الساعة.

و طراز Iso Grifo A3C الرياضي، الذي صنعت منه 22 نسخة ويتوفر بمحرك بسعة 5.3 لتر، ينتج قوة 400 حصان.

و طراز Pagani Zonda Revolucion الرياضي، الذي صنعت منه 5 نسخ فقط ويتوفر بمحرك فئة v12، ينتج قوة 800 حصان وتصل سرعته القصوى لـ217 ميل في الساعة.

و طراز Maserati Tipo 151 الرياضي، الذي صنعت منه 3 نسخ فقط، وخصص هذا الطراز للمشاركة في سباقات السيارات حين طرح عام 1962.

و طراز Lamborghini Veneno Coupe الرياضي، الذي صنعت منه 3 نسخ فقط ويتوفر بمحرك فئة v12، ينتج قوة 740 حصان.

ومن ماركة ألفا روميو، جاء ضمن القائمة طراز Alfa Romeo 750 Competizione الرياضي، الذي صنعت منه نسختين فقط ويتوفر بمحرك بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 145 حصان.

وفي ختام القائمة، جاء طراز Lamborghini Miura Jota الرياضي، الذي صنعت منه نسخة واحدة فقط وطرح في عام 1966، بمحرك v12 ينتج قوة 440 حصان، وتم تخصيصه للمشاركة في سباقات السيارات.