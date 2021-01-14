"كيا سيلتوس" و"هيونداي فينو" في مواجهة حاسمة خلال 2021.. من يفوز؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتنافس مجموعة من السيارات المتميزة ضمن فئة subcompact SUV خلال عام 2021، ومن ضمنها طراز هيونداي "فينو"، وفي مواجهته طراز كيا "سيلتوس".

ووضع موقع "كار أند درايفر" الطرازين في مقارنة، تبرز الفوارق بين إمكانياتهم، من قوة محرك، والتكلفة وأبرز الكماليات.



الأسعار

بدأ الموقع بالمقارنة بين تكلفة وعدد فئات الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي "فينو" 2021، الذي يتوفر منه للبيع 3 فئات، الفئة الافتتاحية، باسم SE تطرح بسعر 19,925 دولارا، وأعلى فئة تتوفر من الطراز هي فئة Denim التي تطرح بسعر 23,225 دولارا.

أما طراز كيا سيلتوس، يتوفر منه للبيع بنسخته لعام 2021، 4 فئات، الافتتاحية باسم S بسعر 23,110 دولارات، وأعلى فئة باسم SX بتكلفة 29 ألفا و10 دولارات.





المحرك

ضمن هذه الخانة، استعراض الموقع الفارق بين قوة محرك الطرازين، وبدأ بطراز هيونداي "فينو" الذي تطرح كافة فئاته بمحرك موحد ذي أربع أسطوانات، ينتج قوة 121 حصانا.

أما طراز كيا سيلتوس، فيطرح بخيارين من المحركات، الأول بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 146 حصانا، والخيار الثاني هو محرك بسعة 1.6 لتر ينتج قوة 175 حصانا.





التقنيات

ضمن الكماليات، استعراض الموقع في هذه الخانة، الفوارق بين قدرات الطرازين التقنية، وفيما يخص طراز هيونداي "فينو"، فتحظى نسخته الجديدة بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، بالإضافة لنظام ملاحي متطور.

في حين يطرح طراز سيلتوس بمنظومة تقنية تشمل شاشة معلومات بقياس يصل إلى 10.3 بوصة، تدعم أنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، والنظام الصوتي المكون من 8 سماعات ماركة Bose الفخمة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بين الطرازين بالكشف عن أبرز أنظمة الأمن المساعدة للسائق بهما، وتشمل فيما يخص هيونداي فينو، نظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام الذي تدعمه الفرامل ذاتية التفعيل، ونظام تنبيه في حالة الخروج عن المسار، ونظام منبه للسائق في حالات الغفوة.

أما طراز سيلتوس، فتطرح به أنظمة أمن أبرزها، نظام الفرامل ذاتية التفعيل عند استشعار قرب الاصطدام، ونظام كاميرات خلفية لرصد الحركة، ونظام للحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج عن المسار.