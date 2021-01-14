مواصفات بي إم دبليو i4 الكهربائية.. العالم يترقب مفاجأة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أبرز السيارات الكهربائية ذات الطابع المستقبلي التي يترقب طرحها العام الجاري، طراز بي إم دبليو i4 الجديد كليا.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز الكهربائي التي أعلنت عنها بي إم دبليو حتى الآن، ، وذلك يشمل الكشف عن قوة المحرك وأبرز الكماليات والتكلفة الرسمية.

الأسعار



تطرح ماركة بي إم دبليو الكهربائي بقدرات استثنائية لمنافسة أبرز السيارات الكهربائية بالأسواق، وأبرزها تسلا موديل 3، وقال الموقع إن هذا الطراز يطرح الجيل الأول منه رسميا خلال العام الجاري، وسيتوفر طرز i4 بفئة وحيدة، وبسعر يبدأ من 50 ألف دولار.





المحرك

من المتوقع أن يطرح طراز i4 الكهربائي بمحرك ينتج قوة 530 حصانا، يعمل ببطاريات تمد المحرك بطاقة بمعدل 80 كيلوواوت في الساعة، وبمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4 ثوانٍ، ونظام دفع AWD.

وسيتمتع الطراز بنطاق سير يصل إلى 372 ميلا، كحد أقصى لشحن بطارياته، ويمكن إعادة شحن 80% من سعة البطاريات خلال 35 دقيقة عبر كابل الشحن الخاص بالسيارة القادر على توصيل طاقة بقوة 150 كيلووات.

ويصل نطاق السير الخاص بالطراز حتى 200 ميل فقط، أثناء قطعه لمسافات طويلة من السير على الطرق السريعة.

التقنيات

سيحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع خاصية اتصال لاسلكي بالإنترنت Wi-Fi، ونظام صوتي متعدد المهام، وأيضا خاصية شحن لاسلكي للهواتف.





الأمن والحماية

ستطرح بي إم دبليو طراز I4 بمجموعة متميزة من أنظمة الأمن والحماية، التي توفر للسائق قيادة أكثر أمانا، وأبرزها نظام للقيادة شبه الذاتية، ومن المتوقع أن تكشف بي إم دبليو عن مزيدا من المعلومات الخاصة بأنظمة الأمن والحماية التي ستتوفر بالطراز مع قرب موعد طرحه رسميا خلال عام 2021 الجاري.