بعد مرور 50 عام: لادا نيفا ستحصل على تصميم جديد بالكامل

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت علامة لادا الروسية عن إعادة تصميم موديل نيفا بالكامل للطرق الوعرة وتدشينه في 2024 بعد الكشف عن نسخة اختبارية ممهدة له في معرض موسكو للسيارات 2018.

وتأمل لادا بأن تمهد نيفا الجديدة “لآفاق جديدة للعلامة” وأن تساهم في توسيع حضورها خارج السوق الروسي.. وستكون نيفا واحدة من أربعة موديلات جديدة كلياً للعلامة قبل 2025.

كما تهدف لادا لتوثيق علاقتها مع علامة داسيا الرومانية، مع مشاركة نفس المنصة ضمن استراتيجيات التعاون وتوفير النفقات بين العلامتين في الأعوام الخمسة القادمة.

الفيديو التشويقي المرفق لنيفا الجديدة توضح تصميماً عملياً جريئًا، ولكن من شبه المؤكد أن تصميم الموديل الإنتاجي النهائي سيكون أهدأ من ذلك بدرجة ما.. وسنعلم المزيد مع بدء اختبارات السيارة في الطرق قريباً.