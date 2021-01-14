كيا تيلورايد تحصل على جائزة “أفضل سيارة عائلية لعام 2021” في أمريكا الشمالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت كيا تيلورايد على جائزة “أفضل سيارة عائلية لعام 2021” من المجموعة الإعلامية الأمريكية The Car Connection، بعد فوز الـ SUV الكبيرة بنفس الجائزة العام الماضي بهامش كبير عن منافسيها.

ويركز حكام الجائزة على عدة عوامل رئيسية مثل السلامة وتنافسية السعر وصرفية الوقود والمساحة الداخلية الضرورية للعائلات، وجودة البناء والتصميم وديناميكية القيادة.

ويقوم الحكام باختبارات قيادة لأكثر من 100 سيارة جديدة بأسعار أقل من 50,000 دولار كل عام قبل اختيار الفائزين.

وصرحت المجموعة الإعلامية أن تيلورايد كانت اختياراً سهلاً هذا العام لـ “أناقتها ومساحتها الواسعة وتقنياتها المتطورة وسهولة التعامل معها”.