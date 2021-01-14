الكشف عن حصة المملكة في لوسيد موتورز

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، في تصريح لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن الصندوق يملك 67% من شركة لوسيد موتورز، حيث تبلغ استثمارات الصندوق بالشركة 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) مؤكداً أن الصندوق يهدف من الاستثمارات الأجنبية تحقيق أهداف مالية ودعم الاقتصاد.

وأضاف أن نظرة الصندوق الاستثمارية طويلة المدى، موضحاً أن الاستثمارات الأجنبية للصندوق تمثل حالياً ما بين 25% و30% مقارنةً بنحو 2% في عام 2016، مؤكداً أن الصندوق من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا والتقنية، وأنه يسعى لتوظيف استثماراته في المشاريع الموجودة في المملكة، مؤكدا أن الحكومة داعم أساسي لمشاريعه.

كما أشار إلى أن حجم صندوق الاستثمارات العامة يبلغ حاليا نحو 400 مليار دولار ويطمح الصندوق للوصول إلى 2 تريليون دولار في 2030.

أما بالنسبة عن الاستثمارات المحلية، فقد قال الرميان إن الصندوق يملك حصصا ممتازة في العديد من الشركات بالسوق السعودي، حيث يملك الصندوق تقريبا 34% من حجم السوق المالية “تداول”، مشيراً إلى أن زيادة حصته في “أكوا باور” لأهمية الطاقة المتجددة في أجندة الصندوق وأجندة الحكومة بشكل عام.

وفيما يتعلق بمشروع نيوم، فقد قال إن صندوق الاستثمارات العامة هو المساهم الوحيد والأكبر في المشروع، مبيناً أن “نيوم” ليس مشروعاً عقارياً بل منظومة كاملة مالية وتقنية واجتماعية، موضحاً أن المشروع سيعتمد على 14 قطاعا مختلفا من الطاقة والمياه والتنقل والغذاء والتصنيع والاعلام والترفيه والثقافة، بالإضافة إلى التقنية والسياحة والرياضة والتصميم والبناء والخدمات بشكل عام والخدمات الصحية والرفاهية والتعليم.

كما أكد أن “نيوم” تطمح لتكوين شراكات في كل واحد من هذه القطاعات مع رواد الأعمال وشركات محلية وعالمية، مبينا أن “نيوم” لديها صندوقان خاصان واحد للاستثمار والآخر للتمويل، إضافة للدعم الذي تتلقاه من “صندوق الاستثمارات العامة”.

وأضاف إن مشروع “ذا لاين” هو باكورة مشاريع “نيوم” وتمويله سيكون عن طريق الاستثمار في رأس المال والتمويل والشراكات مع المستثمرين المحليين والعالميين، مشيراً إلى أنه من الأهداف الأساسية بالنسبة لمشروع “نيوم” أن يكون هناك استدامة مالية على مدى سنوات طويلة وحوكمة رشيدة بما يتوافق مع النظام الداخلي للمشروع والسياسات الاستثمارية لصندوق الاستثمارات.