يخدم السلام.. "التعاون الإسلامي" ترحب بتصنيف الحوثي "إرهابية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الحوثي باليمن منظمة إرهابية.

وأكد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا التصنيف سيدعم الجهود السياسية القائمة، وسيُجبر قادة الحوثي على الدخول في مباحثات جادة للتوصل إلى السلام، ويضغط عليهم لتنفيذ أي اتفاق.

ولفت العثيمين، في بيان، إلى أن "هذ القرار سيسهم في التعاطي الإيجابي مع جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن للتوصل لحل سياسي ينهي الأزمة، والعمليات الإرهابية ضد السعودية".

وأشار إلى أن "القرار يعد خطوة مهمة لتعزيز جهود التصدي للإرهاب حول العالم ويعزز من جهود مكافحة الإرهاب وتمويله على الصعيدين الدولي والإقليمي".

وأوضح أن "البيانات الصادرة عن القمم الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية، تؤكد ما تمثله جماعة الحوثي من تهديد للأمن الإقليمي والدولي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أعلن أن وزارته ستخطر الكونجرس بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية.

وأضاف بومبيو، أن واشنطن ستدرج 3 من قادة الحوثي وهم عبدالملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي، وعبد الله يحيى الحاكم على قائمة الإرهابيين الدوليين.

وكشف أن تصنيف مليشيات الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أن تصنيف مليشيا الحوثي يتصدى لنشاطها الإرهابي ويستهدف ردع تحركات النظام الإيراني في المنطقة.

وأكد أن "تصنيفها إرهابية يحملها مسؤولية أعمالها الإرهابية بما فيها الهجمات العابرة للحدود".

وتابع: "نستهدف تعزيز جهود الدفع باتجاه يمن موحد يتمتع بالسيادة دون تدخل إيراني ويعيش في سلام مع جيرانه ".

وشدد على أن النظام الإيراني يواصل عرقلة جهود الأمم المتحدة والدول الصديقة لليمن لحل أزمته سلميًا وإنهاء الصراع.

وطالب طهران بوقف تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي والكف عن تمكينها من الاعتداء على السعودية وجيران اليمن.