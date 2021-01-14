من بريطانيا إلى فرنسا بشحنة واحدة.. الإنجليز يكرمون سيارة كورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت كيا موتورز ثاني أكبر منتج سيارات في كوريا الجنوبية، الخميس، عن فوز سيارتها الكهربائية "نيرو" بإحدى جوائز "وات كار" البريطانية.

و"وات كار" هو موقع متخصص في موضوعات السيارات.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى حصول السيارة "نيرو" الكهربائية على تقييمات جيدة بفضل قطع مسافة 455 كيلومترا بالشحنة الواحدة واستغلال المساحة والسعر المعقول.





وقالت كيا إنه بعد طرحها في كانون ثان/يناير من عام 2019، تشهد "نيرو" الكهربائية تقييمات جيدة في بريطانيا.

وتم اختيار نيرو كسيارة للعام في حفل توزيع جوائز "وات كار" لعام 2019، وكأفضل سيارة كروس أوفر للعام في بريطانيا في العام الماضي.

من بريطانيا لفرنسا بشحنة

وفي عام 2019، قطع مضيف برنامج السيارات "سوبر تشارجيد" لقناة "سي إن إن" الأمريكية حوالي 370 كيلومترا من لندن في بريطانيا إلى باريس في فرنسا بسيارة "نيرو" دون الحاجة إلى إعادة شحن البطارية.





وفي كانون أول/ديسمبر من العام الماضي، فازت شركة كيا المملوكة لمجموعة هيونداي موتورز جروب الكورية الجنوبية بجائزة "أفضل صانع للسيارات الكهربائية لعام 2020" في حفل توزيع جوائز "جرين فليت" البريطانية الذي يختار شركات وسائل النقل التي تسهم في تقليل الانبعاثات والبيئة النظيفة.