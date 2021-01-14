"تويتر" يغلق حساب متحدث "حزب الله" العراقي.. تحريض على العنف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أغلق موقع "تويتر" الحساب المعروف باسم "أبو علي العسكري" المتحدث باسم مليشيا كتائب حزب الله في العراق.

ويعود الحساب لـ"حسين مؤنس"، عضو في مجلس شورى كتائب حزب الله، المعروف بهجماته المستمرة على رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وجاء الإغلاق في أعقاب عرض "العسكري" مساعدة المليشيا بتقديم المشورة و"التدريب المباشر وغير المباشر"، لما سماه بـ"الحركات التحررية الأمريكية".

وقام "تويتر" بغلق الحساب لتظهر رسالة لكل من يريد الوصول له تقول إن "الحساب معطل لمخالفته قواعد النشر في تويتر".





وكان العسكري هدد من خلال هذا الحساب رئيس الجمهورية العراقي ورئيس البرلمان، وجهاز مكافحة الإرهاب العراقي، والمتعاونين مع القوات الأمريكية، والقوات الأمريكية نفسها، وحتى الرئيس دونالد ترامب.

وكتائب حزب الله واحدة من الفصائل المنضمة تحت المظلة شبه العسكرية التابعة للحشد الشعبي.

ورغم أن القانون العراقي لعام 2016 يعرفها على أنها تشكيل عسكري مستقل وجزء من القوات المسلحة، لكن هيمنت عليها، في الواقع، شخصيات موالية لإيران خالفت أوامر السلطات العسكرية في بغداد، معتبرين أنها تتعارض مع مصالح طهران.