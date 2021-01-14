هيونداي نيكسو تواجه مازدا CX-5.. صراع الـSUV يشتعل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من السيارات المتنافسة ضمن فئات SUV متوسطة الحجم، يأتي طراز هيونداي نيكسو المتميز بعمله بطاقة الهيدروجين، وفي مواجهته طراز مازدا CX-5

ووضع موقع "كار أند درايفر"، الطرازين في مقارنة تبرز مواصفاتهما لعام 2021، من قوة المحرك، والتكلفة رالسمية والقدرات التقنية.

الأسعار



ويتورفر طراز هيونداي نيكسو، بنسخته لعام 2021 بفئتين، الافتتاحية باسم "بلو"، و ستتوفر بسعر يبدأ من 60 ألف دولار، والفئة الأعلى منه هي فئة "ليمتيد"، ستتوفر بتكلفة تبدأ من سعر 63 ألف دولار.

أما طراز مازدا CX-5، فتتوفر منه 6 فئات بالأسواق بنسخته لـ 2021، الافتتاحية باسم SPORT وبتكلفة 26,370 ألف دولار، وأعلى فئة ستتوفر من الطراز هي signature بسعر 38,505 ألف دولار.





المحرك

ضمن هذه الخانة، قارن الموقع بين قدرات الطرازين، وذكر أن هيونداي نيكسو سيطرح بمحرك يعمل بطاقة الخلايا الهيدروجينية، بعدد 440 خلية، تنتج طاقة بمعدل 95 كيلوواطا في الساعة.

ويمد المحرك الهيدروجيني بالطاقة من بطاريات ليثيوم أيون، لتنتج طاقة بمعدل 40 كيلوواطا في الساعة، وينتج المحرك قوة حصانية تصل لـ161 حصانا، بمعدل دوران 291 لفة/قدم.

في حين يتوفر طراز مازدا CX-5، بخيارين من المحركات، الأول بسعة 2.5 لتر ينتج قوة 187 حصانا، مع معدل دوران 186 لفة/قدم، والمحرك الثاني بسعة 2.5 لتر توربيني ينتج قوة 250 حصانا، مع معدل دوران 320 لفة/قدم، وتعمل كافة فئات الطراز بناقل سرعة موحد أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، مع توفر أنظمة دفع AWD وFWD.





التقنيات

ضمن كماليات الطرازين، قارن "كار أند درايفر" بين الإمكانيات التقنية للطرازين، وفيما يخص هيونداي نيكسو، يطرح بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض معلوماتية بالداخل بقياس 12.3 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر وصلات USB وخاصية شحن لاسلكية للهواتف الذكية.

أما طراز مازدا فيحظى بمنظومة تقنية تتضمن شاشة معلومات بقياس يصل لـ10.3 بوصة، وتعمل المنظومة بأنظمة تشغيل أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ويتوفر بها نظام اتصال لاسلكي بالإنترنت، مع توفير تطبيق إلكتروني خاص للهواتف الذكية يمكن من خلاله التحكم في أنظمة السيارة.





الأمن والحماية

اختتم الموقع المقارنة بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق بالطرازين، ويحظى هيونداي نيكسو بأنظمة أبرزها نظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة، وكاميرات خلفية للمراقبة، ونظام للحفاظ على المسار.

أما طراز مازدا، تتوفر به أنظمة أمن أبرزها نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.