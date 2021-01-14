هجوم عدن.. تفاصيل جديدة عن صواريخ الحوثي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وزارة الداخلية اليمني تفاصيل جديدة لصواريخ الحوثيين في هجوم مطار عدن الدولي لدى وصول الحكومة الجديدة قبل نحو أسبوعين.

وقال وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، وهو رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في الهجوم الدامي إن مليشيا الحوثي أطلقت الصواريخ من مناطق سيطرتها من مسافة تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الجهة الشمالية الغربية من العاصمة المؤقتة عدن.

وذكر الوزير اليمني، في تصريحات صحفية، أن "الصواريخ التي استهدفت مطار عدن هي باليستية تطابق صواريخا أطلقتها مليشيا الحوثي على هيئة رئاسة الأركان بالجيش في محافظة مأرب العام الماضي".

وأشار حيدان إلى أن "النظام الملاحي لإطلاق الصواريخ الباليستية التي استهدفت مطار عدن الدولي أظهرت أن من يقف وراءه كانوا خبراء إيرانيون ولبنانيون".

ولم يكشف الوزير اليمني مزيدا من التفاصيل، حيث كان مقرر أن تعقد الداخلية اليمنية مؤتمرا صحفيا لعرض التفاصيل والأدلة التي توصلت لها اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجوم الدامي هذا الأسبوع.

وارتفعت حصيلة ضحايا الهجوم المروع الذي ضرب مطار عدن في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى 29 قتيلا وأكثر من 110 جرحى بينهم 5 من كوكبة ضباط الأمن والمخابرات قضوا متأثرين بإصاباتهم، وفقا لبيان سابق للداخلية اليمنية، اطلعت ”الخليج 365” نسخة منه.