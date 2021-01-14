أسعار العملات في المغرب اليوم الخميس 14 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجعت أسعار صرف معظم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، خلال التعاملات المبكرة، اليوم الخميس في البنوك.

كما تراجع سعر صرف الدرهم أمام الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي.



وسجل متوسط سعر اليورو 10.74 درهم للشراء و10.75 درهم للبيع، وبلغ سعر الدولار 8.83 درهم للشراء و8.84 درهم للبيع.

وانخفض سعر صرف الجنيه الإسترليني مسجلا 12.04 درهم للشراء و12.05 درهم للبيع.

توقعات متفائلة

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغربي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

وقالت المندوبية، في تقرير، إن توقعات نمو الاقتصاد المحلي مردها إلى النمو الزراعي 0.5%، يقابله انكماش في القطاعات غير الزراعية 0.5%.

وتشير توقعات المندوبية إلى انكماش اقتصاد المغرب 5.5%، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بينما تشير بيانات سابقة لانكماش 7.2 في المائة خلال الربع الثالث من 2020.

ورصدت المملكة المغربية، حزمة إجراءات اقتصادية لدعم الشركات في مُختلف القطاعات من أجل مُساعدتها على الصمود في وجه تداعيات الجائحة التي لازالت مُستمرة.

ومن تلك الإجراءات "صندوق محمد السادس للاستثمار"، الذي رصدت له الحكومة المغربية نحو 1.7 مليار دولار لدعم الاستثمار.

سعر الريال والدرهم والدينار

وسجل سعر الريال السعودي 2.35 درهم للشراء و2.36 درهم للبيع، بينما بلغ سعر الصرف أمام الدرهم الإماراتي 2.404 درهم للشراء و2.41 درهم للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتي 29.09 درهم للشراء و29.10 درهم للبيع.

وفي 9 مارس/آذار الماضي، وسعت وزارة المالية والبنك المركزي المغربي، من النطاق الذي يسمح بتحرك الدرهم فيه من 2.5% إلى 5%.