أفضل السيارات الكلاسيكية اليابانية.. قوة الماضي في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحتفظ السيارات اليابانية الكلاسيكية برونقها العام الجاري 2021، رغم تخمة المعروض من السيارات الحديثة المتطورة.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، قائمة تضم أبرز السيارات اليابانية الكلاسيكية عالية الأداء التي تتوفر حتى الآن للبيع خلال عام 2021.

وضمت القائمة، طراز سوبارو Impreza 22B And RA-R، موديل عام 1998 الذي يتوفر بقيمة حالية تصل لـ100 ألف دولار.



وطراز تويوتا "سوبرا" بنسخته الكلاسيكية التي اكتسبت شهرتها من الظهور بأفلام The Fast and The Furious موديل عام 2001 ويعمل بمحرك ينتج قوة 300 حصان.

وطراز مازدا RX-7 FD الذي طرح في فترة السبعينيات وصنعت منه 968 نسخة، وتوفر بمحرك ينتج قوة تتراوح بين 252 و276 حصانا.

ومن ماركة نيسان، جاء ضمن القائمة، طراز 300ZX، الرياضي موديل عام 1983، الذي طرح بمحرك عالي الأداء تصل سرعته لـ160 ميلا في الساعة.

من بعدها ضمت القائمة، طراز هوندا NSX، بنسخته التي طرحت عام 1989، بمحرك فئة V6، بسعة 3.0 لتر، كان من المحركات التي استخدمت لسيارات سباقات فورمولا 1.

وطراز تويوتا كورولا Toyota Corolla GT AE86 بنسخته الكلاسيكية التي توفرت بمحرك بسعة 1.6 لتر، من طراز 4A-GE.

من بعده، ضمت القائمة طراز Honda/Acura Integra Type R، الذي توفرت نسخته الكلاسيكية بمحرك بسعة 1.8 لتر، ينتج قوة 197 حصانا، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

ومن ماركة ميتسوبيشي، ضمت القائمة، طراز Mitsubishi Evo VI Tommi Mäkinen Edition، الذي يتوفر حتى الآن بمحرك عالي الأداء من طراز Evo VI.