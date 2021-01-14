متى تنتهي صلاحية بطارية السيارة الكهربائية؟.. طرق الحفاظ عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكثر ما يقلق مالك السيارة الكهربائية دائما هو العمر الافتراضي لبطاريات سياراته، التي تعتبر المحرك الرئيسي لها.

وقدم موقع "أوتو كار" المختص بأخبار السيارات ضمن هذا التقرير، توضيح لمدى العمر الذي يمكن أن تعيشه البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.

الأمر المبشر الذي نوه له الموقع، أنه لا يجب المقارنة بين ما يحدث لبطاريات الهواتف الذكية والأجهزة اللاسلكية، ببطاريات السيارات، كون الأخيرة أكثر مرونة مما يظن البعض، بالإضافة لوجود حلول توفر استمرارية البطارية بالسيارة لفترات طويلة.



عمر بطارية السيارة

عمر البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، لا يقلق فقط مستخدميها، ولكن أيضا الشركات المصنعة لها، الساعية للتحول بالكامل للطاقة الكهربائية، ولكن ما يجب أن نفعله، أنه حتى مع اقتراب بطاريات السيارة الكهربائية، من نهاية عمرها الافتراضي، تظل خلايا البطارية قادرة على مد السيارة بالطاقة بمعدل 70% من قدرتها، حتى بعد قطعها لمسافة تتجاوز 200 ألف ميل.





طريقة معالجة تراجع طاقة البطارية

تراجع معدل طاقة البطاريات ببطء واستمرارها لأميال أطول، هو الهدف الأول من كافة الأبحاث ومشاريع التطوير بماركات السيارات التي تسعى للتحول للسيارات الكهربائية.

و للحفاظ على قدرة البطارية في تقديم أفضل معدل لضخ الطاقة، ينصح صناع السيارات الكهربائية دائما، بعدم شحن البطارية لما يتجاوز الـ 80% من طاقتها، وعدم الانتظار حتى نفاد الطاقة بشكل نهائي بها لوضعها بالشحن.





رعاية البطاريات

كيف يمكن رعاية بطاريات السيارات الكهربائية، الخبر السعيد أنه هناك عدة طرق لتحقيق ذلك، ومد عمر بطارية السيارة الكهربائية، وأول وأهم السبل، هي التعامل بحرص عند شحن وعدم شحن الخلاية، بمعنى أخر، وضع البطارية للشحن قبل وصول سعتها لأقل من 20% من الطاقة، وعدم إضافة طاقة لها تزيد عن 80%.

جدير بالذكر أن غالبية الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية، تقدم إرشادات توضيحية لكيفية رعاية السيارة وبطارياتها والسبل الأنسب لشحنها للحفاظ عليها لأطول فترة ممكنة.