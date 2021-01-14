انطلاق موسم 2021 لـ “فورمولا 1” من حلبة البحرين الدولية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت بطولة العالم للفورمولا 1 عن انطلاق موسم 2021 من حلبة البحرين الدولية في منطقة الصخير مارس المُقبل، مع الإعلان عن تغييراتٍ جذرية في روزنامة الموسم ذاته.

وفي التفاصيل، كشفت فورمولا 1 عن أن موسم 2021 سينطلق من جائزة البحرين الكبرى في حلبة البحرين الدولية في الـ 28 من مارس المقبل، فيما تم تأجيل موعد جائزة أستراليا الكبرى سيُقام في الـ 21 من نوفمبر المقبل نتيجة لتأثير جائحة فيروس كورونا على العـالم.

وبحسب ما تم الكشف عنه، قإنه بعد جولة البحرين سوف تتجه الفورمولا 1 إلى حلبة إيمولا في 18 أبريل المقبل، فيما لم يتم تحديد مصير الجولة الثالثة من الموسم والتي من المقرر إقامتها في 2 مايو بحلبة بورتيماو البرتغالية المرشحة لاستضافة السباق، ومن ثم ستتجه المسابقة إلى حلبة برشلونة الإسبانية في 9 مايو المقبل.

وبعد إقامة ثلاثة سباقات متتالية في “الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك والبرازيل”، ستتجه الفورمولا 1 إلى حلبة ألبرت بارك في مدينة ملبورن الأسترالية في 21 نوفمبر، في حين ستغيب جائزة الصين الكبرى عن روزنامة البطولة مع استمرار المفاوضات بشأن إقامة هذه الجولة في موعدٍ آخر من الموسم.

والجدير بالذكر أن أولى سباقات الفورمولا 1 في المملكة ستُقام في شوارع مدينة جدة في 5 ديسمبر المقبل، وتتبعها جائزة أبوظبي الكبرى من حلبة مرسى ياس لتختتم الفورمولا 1 موسم 2021 بسباقاته الـ 23 في 12 ديسمبر.