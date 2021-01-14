“بالصور” رالي داكار 2021 بين السباقات وجمال الطبيعة في المملكة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – يُعتبر رالي داكار السعودية 2021 ليس فقط سباقًا للسيارات والدراجات النارية، وإنما هو استعراض رائع لجمال الطبيعة في المملكة وتنوّعها بين الجبال ومختلف التضاريس وشواطي البحر الأحمر وهو ما يُزيد المنافسة بين المتسابقين.

وكان قد امتد مسار المرحلة التاسعة من رالي داكار السعودية 2021 بالأمس بمحاذاة شاطئ البحر الأحمر، إلا أن مسار المرحلة العاشرة اليوم الأربعاء (نيوم – العُلا) اخترق الجبال وسط هيبة الطبيعة الصحراوية، حيث يتكون المسار من بضع مقاطع رملية تسمح للدرّاجين والسائقين بتسريع أدائهم.

وفي هذ المرحلة من رالي داكار 2021 احتل الصدارة الأمريكي ريكِي برابِك في فئة الدراجات النارية يليه خوان باريدا، بينما تراجع التشيلي إغناسيو كورنيخو للمرتبة الـ 11، وفي فئة السيارات صعد يزيد الراجحي لصدارة المرحلة في ساعتها الأولى بعد مطاردة ناصر العطية وبيتر هانسيل.

وكان للسيارات الكلاسيكية حضورًا رائعًا في أرض العلا؛ لتكتمل به أصالة رالي داكار 2021 في المملكة العربية السعودية.