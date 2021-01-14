توطين العمل بتطبيقات نقل الركاب بنسبة 100%

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلن المهندس “صالح بن ناصر الجاسر” معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، توطين نشاط توجيه السيارات بنسبة 100%.

حيث أقرّ معاليه قصر العمل في مجال توجيه السيارات على السعوديين فقط؛ لتعزيز فرص عمل أبناء وبنات الوطن في النشاط بعد أن نهضوا به وأثبتوا جدارتهم، الأمر الذي تدنّت معه نسبة الأجانب العاملين يهذه المنشآت إلى 4% فقط، ليقوم الإجراء الحالي بتوطين جميع فرص العمل في هذا النشاط بنسبة 100%.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية بالمملكة شاركت في تعزيز فرص عمل السعوديين والسعوديات في هذا النشاط، وكان أبرزها تعديل نظام المرور ليسمح بعمل السيارة الخاصة وكذلك توقيع اتفاقية مع بنك التنمية الاجتماعية لتمويل شراء سيارات خاصة للعمل في النشاط، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية لدعم السعوديين بما نسبته 40% من الدخل، بما لا يتجاوز 2400 لمن يؤدي عدد رحلات معينة في وقت الذروة.