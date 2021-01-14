كيا تكشف عن نسخة "بلاك إديشن" من سبورتاج

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

تستعد صانعة السيارات الكورية الجنوبية كيا، لطرح إصدار خاص "بلاك إديشن"، من سيارتها الشهيرة سبورتاج، والتي جاءت بمظهر مختلف عن النسخ الأخرى من سبورتاج، حيث قدمت بلون أسود زادها مزيداً من الوقار، فضلاً عن وجود شعار داكن على المقدمة والمؤخرة والعجلات، مع توقيع سبورتاج باللون الأسود على منتصف

المؤخرة، وكذلك شبكة المبرد باللون الأسود اللامع.

وسيتم طرح الموديل الخاص بعدة خيارات من المحركات، منها محرك ديزل سعة 6ر1 لتر وبقوة 116 أو 136 حصان، كما تتوفر السيارة بنسخ الدفع الأمامي والدفع الرباعي، وكذلك النسخ المعتمدة على الدفع الهجين المعتدل

بتقنية 48 فولت، وأيضا ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض DCTمن 7 سرعات.

وجاءت كذلك أُطر الكشافات، والعتبات، باللون الأسود، بالإضافة إلى قضبان سقف باللون الأسود، وعجلات مصنوعة من معدن خفيف باللون الأسود قياس 17 بوصة.

كما يتمتع الإصدار الخاص بكشافات Full LED، ومقاعد أمامية قابلة للضبط الكهربائي، ومساعد الحفاظ على حارة السير، ونظام الملاحة قياس 8 بوصة، كما تدعم أنظمة السيارة خدمة Telematic، وتطبيق UVO Connect.