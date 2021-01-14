جيلي تعلن عن اتفاقية تعاون جديدة مع مصنعة الآيفون فوكسكون

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت مجموعة جيلي وشركة Foxconn التايلندية للإلكترونيات عن اتفاقية تعاون جديدة لدعم عمليات التصنيع لشركات السيارات الأخرى.

تحديداً، ستوفر جيلي منصتها الكهربائية لعلامات السيارات الأخرى، وهذه ثاني اتفاقية تعاون رئيسية لجيلي هذا الأسبوع فقط بعد التعاون مع محرك البحث الصيني العملاق Baidu لتطوير السيارات الكهربائية.

وتهدف جيلي لملء سعتها الإنتاجية في مصانعها الصينية عبر دعم الشركات الأخرى في صفقات تعاون جديدة.. ويُذكر أن مبيعات جيلي وصلت إلى 1.32 مليون سيارة في 2020 مع العلم أن مصانع الشركة تدعم بناء أكثر من 2 مليون سيارة سنوياً.

من طرفها، شركة Foxconn الشهيرة بصنعها لمكونات الآيفون تعمل حالياً على برمجيات لدعم التحديثات الهوائية للسيارات وأتظمة التوجيه الذاتي، كما كشفت Foxconn مؤخراً عن منصة كهربائية خاصة بها لدعم سيارات السيدان والهاتشباك والـ SUV بقاعدة عجلات تتراوح بين 108 و122 إنش.