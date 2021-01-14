كيا موهافي 2021 تنطلق في كوريا بتقنيات ومزايا جديدة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أزاحت كيا الستار عن موهافي 2021 في كوريا الجنوبية بتقنيات ومزايا جديدة مثل نظام توجيه نصف ذاتي للاستخدام في الطرق السريعة والزحام.

وحصلت السيارة على تقنية تفادي الاصطدامات في التقاطعات عبر كبح السيارة بشكل تلقائي لتفادي التصادم بالسيارات الأخرى، ونستمر مع التقنيات الجديدة التي تشمل نظام كروز كونترول ذكي مبني على الملاحة لضبط سرعة السيارة أثناء دخولها وخروجها من الطرق السريعة.

كما ازدادت مساحة عرض المعلومات على الزجاج الأمامي من 8.5 إلى 10 إنش، وحصلت موهافي على الشحن اللاسلكي للجوال بشكل قياسي في جميع الفئات، مع ازدياد هدوء المقصورة بفضل النوافذ الأمامية الجديدة السميكة، وتطوير تقنية جديدة لضبط وضعية مقعد السائق والمرايا الجانبية والمقود بشكل أوتوماتيكي لتناسب طول كل سائق.

وتستمر موهافي 2021 في كوريا بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل 6 سلندر بقوة 260 وعزم 560 نيوتن متر، مع دفع رباعي وناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.