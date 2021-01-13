لاند روفر "ديفندر".. تعرف على مواصفات أفضل صديق للطرق الوعرة في 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أبرز السيارات التي تطرحها ماركة لاند روفر لعام 2021، النسخة الأحدث من طرازها المتميز "ديفندر"، وتنافس به موديلات مثل بي إم دبليو X5.

وقدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمواصفات وقدرات الطراز بنسخته الأحدث، شمل الكشف عن قوة محركه، وما يتوفر منه من فئات للبيع وأبرز كمالياته.

الأسعار



يتوفر من طراز لاند روفر "ديفندر" 7 فئات بنسخته لعام 2021، بتكلفة مختلفة، الفئة الافتتاحية تتوفر بتكلفة 47,450 ألف دولار، والفئة التي تليها تتوفر باسم S بتكلفة 50,750 ألف دولار.

والفئة التي تليها باسم X-Dynamic S وبتكلفة 59,150 ألف دولار، ومن بعدها تتوفر فئة SE بتكلفة 64,050 ألف دولار، ثم فئة X-Dynamic SE التي تتوفر بتكلفة 66,860 ألف دولار.

من بعدها تتوفر فئة X-Dynamic HSE بتكلفة 72,950 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من الطراز باسم X وبتكلفة 81,850 ألف دولار.





المحرك

ويطرح طراز لاند روفر ديفندر بخيارين من المحركات، الخيار الأول محرك بسعة 2.0 لتر، توربيني ذو 4 أسطوانات ينتج قوة 296 حصان ويعمل بعزم دوران 295 لفة/قدم.

والخيار الثاني هو محرك توربيني بسعة 3.0 لتر ينتج قوة 395 حصان، ذو عزم دوران 406 لفة/قدم.





التقنيات

ويحظى الطراز بمنظومة تقنية، تشمل شاشة معلومات بقياس 10 بوصات، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، مع توفر نظام صوتي من ماركة Meridian بعدد من السماعات المكبرة يتراوح بين 10 و 14 سماعة، ونظام اتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

اختتم الموقع عرض مواصفات وقدرات الطراز بالكشف عن أنظمة الأمن والحماية المساعدة للسائق به، وتشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.