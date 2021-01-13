"برايت دروب" و"سيارة طائرة".. إلى أين تتجه "جنرال موتورز"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم "جنرال موتورز" استثمار 27 مليار دولار قبل سنة 2025 في السيارات الكهربائية، والذاتية القيادة.

وتؤكد استراتيجية المجموعة التي تركز على السيارات الكهربائية، أنها تفكر في ما هو أبعد من مجرد صناعة السيارات.

وحسب وكالة فرانس برس، كما تعتزم المجموعة إطلاق 30 طرازاً جديداً من السيارات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025، مع نماذج منها في كل من العلامات التجارية الأربع للمجموعة وهي "كاديلاك" و"جي إم سي" و"شيفروليه" و"بويك".

شاحنات كهربائية

وأعلنت "جنرال موتورز" عن خطوة جديدة لتعزيز حضورها في مجال السيارات الكهربائية، تتمثل في إطلاقها شركة "برايت دروب" المتفرعة منها والتي سوف تختص بتصنيع شاحنات كهربائية مخصصة للتسليم والخدمات لوجستية.

كما كشفت الشركة النقاب عن "تاكسي" طائر سوف تنتجه مستقبلاً.

وجاء الإعلان عن هذه المبادرة خلال معرض لاس فيجاس السنوي للإلكترونيات والتكنولوجيا في وقت يحاول صانعو السيارات التقليديون اللحاق بالنمو الكبير لشركة "تيسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية الفاخرة.

وتقتحم "جنرال موتورز" قطاع مركبات الخدمات اللوجستية بعد بضعة أشهر من إعلان شركة "أمازون" العملاقة للمبيعات عبر الإنترنت عن أول مركبات توصيل كهربائية بالكامل وهي عبارة عن شاحنات صغيرة تنتجها شركة "ريفيان" الناشئة ويتوقع أن ترى النور سنة 2022.

صدى جيد

ولاقت مبادرة "جنرال موتورز" صدىً جيداً في بورصة نيويورك حيث قفز سعر سهمها بنسبة 6.2%.

وأوضحت "جنرال موتورز"، أنها تهدف في نهاية المطاف إلى توفير "منظومة متكاملة من المنتجات الكهربائية والبرمجيات والخدمات".

وأشارت الشركة إلى أن "برايت دروب إي بي 1" ستصبح متوافرة في "مطلع 2021"، وهي من دون سائق وتُستَخدَم لمسافات قصيرة، ومزودة مستوعباً كبيراً للتسليم ويمكن أن تبلغ حمولتها بسهولة 90 كيلوجراماً.

فيديكس إكسبرس

أما المركبة الأخرى التي ستوفرها "جنرال موتورز" فهي "برايت دروب إي في 600"، وهي شاحنة تكفي شحنتها الكهربائية لمسافة 400 كيلومتر، وتعمل ببطارية "ألتيوم" التي طورتها الشركة المصنعة. وستكون هذه المركبة الجديدة متاحة "بحلول نهاية عام 2021".

وستكون "فيديكس إكسبرس" التابعة لشركة"فيديكس" للنقل أول زبون لهذه المركبة الجديدة.

وقال مسؤول "فيديكس إكسبرس" في الأميركيتين ريتشارد سميث "لم نكن يوماً أكثر حاجةً إلى وسائل نقل مستدامة ويمكن الاعتماد عليها".

وأضاف "من خلال تشكيلة المنتجات الجديدة هذه سوف تساعد في تحسين سلامة وأمان وسرعة تسليم شحنات فيديكس إكسبرس، مع الحدّ من الأثر البيئي لخدماتنا وحماية رفاهية موظفينا المسؤولين عن النقل".





وتعتزم "جنرال موتورز" كذلك توفير عدد من الخدمات المرتبطة بهذه المنتجات، منها مثلاً البنية التحتية للشحن الكهربائي ومنصة برمجية لإدارة أساطيل منتجات "برايت دروب".

سيارة طائرة

من جهة أخرى، كشفت "جنرال موتورز" أمس الثلاثاء عن ملامح سيارة أجرة كهربائية وذاتية القيادة تعتزم إنتاجها على المدى الأبعد، تدخل بها السباق لإنتاج السيارات الطائرة.

ووفقاً لفيديو عن نموذج أولي افتراضي لهذه السيارة، يتبين أن في إمكانها نقل راكب واحد من سطح مبنى إلى آخر، والإقلاع والهبوط عمودياً، بسرعة 90 كيلومتراً في الساعة.



ونقل بيان عن رئيسة "جنرال موتورز" ماري بارّا قولها إن الشركة "تركز على درايتها الكبيرة في مجال الكهرباء وتطبيقات التنقل وتقنيات المعلومات وإدارة الأساطيل، وتجمعها كلها في شباك موحد يتيح للزبائن نقل بضائعهم بطريقة أكثر كفاءة وفاعلية".

وأضافت بارا عبر قناة "سي إن بي سي" إن "جنرال موتورز"، نظراً إلى "تاريخها وقدراتها"، يجب أن "تقود التحول من خلال توفير سيارة كهربائية للجميع".

أما خبيرة سوق السيارات في موقع "إدموندز" المتخصص جيسيكا كالدويل فلاحظت أن "جنرال موتورز" أظهرت بوضوح من خلال "برايت دروب "أنها "تفكر في ما هو أبعد من مجرد صناعة السيارات".

وأضافت "حتى لو كان إطلاقها منصتها الخاصة لنقل البضائع هدفاً طموحاً، إلا أنها تأتي في وقت مثالي نظراً للازدهار الذي شهدته التجارة الإلكترونية خلال الأشهر العشرة الأخيرة".

وتندرج المبادرة الجديدة ضمن استراتيجية المجموعة للتركيز على السيارات الكهربائية.

شعار جديد

واعتمدت شركة "جنرال موتورز" الأسبوع المنصرم تعديلات على شعارها، تهدف منها إلى إبراز جهودها في مجال السيارات الكهربائية.

ويرمز الشكل الجديد لحرف "إم" إلى المنفذ الكهربائي (القابس)، بينما بقي الخط الذي كان موجوداً في الشعار القديم، ولكن تحت حرف "إم" وحده لا تحت الحرفين.

أما التدرج الأزرق الجديد في حرفي "جي" و"إم" فيرمز إلى السماء الزرقاء التي تعبّر عن الطموح إلى مستقبل يخلو من الانبعاثات الملوّثة.