اختفاء "الأوفر برايس" من سوق السيارات خلال الفترة القادمة لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أكد شعبان الحاوى، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، أن ظاهرة الأوفر برايس ، التي شهدت انتشاراً واسعاً مؤخراً في سوق السيارات من المتوقع أن تختفي خلال الفترة القادمة في ظل التراجع الكبير

الذي حدث في حركة المبيعات.

وقال" الحاوي"، إن الموجة الجديدة من جائحة كورونا تسببت في إحجام قطاع كبير من العملاء عن الشراء، متوقعاً استمرار التراجع خلال الشهرين

القادمين.

وأرجع "الحاوي"، الانتشار الكبير لظاهرة الأوفر برايس خلال الأشهر الماضية، لنقص العديد من الطرازات في السوق المحلية نتيجة قلة الحصص الاستيرادية للوكلاء نتيجة تعليق العمل ببعض شركات السيارات العالمية وتخفيض حجم الإنتاج بالبعض الآخر في إطار الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة "كورونا" حول العالم.