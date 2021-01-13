هيونداي ايونيك 5 الكهربائية تستعد للتدشين

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – من المقرر أن تكشف هيونداي رسمياً عن ايونيك 5 الكهربائية بالكامل في فبراير المقبل، وها هي تشوق لها بالكشف عن ثلاثة صور جديدة، ويبدو أن السيارة الكروس أوفر التي ستستخدم منصة E-GMP، ستحصل على تصميم أكثر حدة من ايونيك هاتشباك الحالية، مما يدل على أن العلامة التجارية الفرعية الجديدة من هيونداي لن تحصل سوى على الاسم فقط من ايونيك الحالية.

بالرغم من أن الصور لم تكشف عن الكثير، إلا أنه هناك شيء أكيد، وهو لغة تصميم Parametric Pixels، حيث تقول هيونداي ان المصابيح الأمامية والخلفية ستحصل على تصميم فريد من نوعه، مع أربعة مصابيح نهارية مربعة الشكل، مما يضفي مظهراً أنيقاً على السيارة، كما ستحصل السيارة على غطاء صدفي الأول من هيونداي، مما يقلل من ظهور فجوات الألواح، ويحسن ديناميكية السيارة الهوائية أيضاً.

من الجانب، يُمكنك رؤية الجنوط مقاس 20 بوصة بتصميم أنيق، كما ستكون ايونيك 5 أول سيارة هيونداي تحصل على المنصة سالفة الذكر، وستتميز بمحرك كهربائي قوي على المحور الخلفي، كما ستأتي بشكل قياسي مع محرك إضافي على المحور الأمامي، كما ستتميز بتقنيات الشحن السريع والذي يضيف 100 كم من النطاق في 5 دقائق شحن فقط، وستحصل على نطاق إجمالي يبلغ 550 كم للشحنة الكاملة.

وفي الختام، تُظهر الصور أن السيارة ستكون مميزة مع واجهة أمامية قصيرة ما يجعلنا نتوقع أنها ستوفر مساحة كبيرة لركاب، مع الكثير من مزايا التصميم الفريدة والتي نتطلع لمعرفة جميع تفاصيلها عند الكشف رسمياً عنها قريباً.