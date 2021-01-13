لكزس إن إكس 2022 الجيل الجديد يظهر لأول مرة أثتاء اختباره 

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – لكزس NX هي ثاني أكثر موديل مبيعاً للعلامة الفاخرة بعد RX، وقد ظهر الجيل الجديد كلياً من الكروس أوفر الصغيرة في أول صور تجسسية بعد حوالي سبعة أعوام من انطلاق الجيل الحالي في الأسواق.

السيارة مموهة بكثافة واحترافية ولكن من الواضح أن الشكل العام للسيارة لن يختلف بشكل جذري عن الجيل الحالي، ما يشير إلى تطويرات هادئة متزنة للتصميم الخارجي.

من المتوقع حصول الداخلية على تحديثات أوسع؛ غالباً مع شاشة لمسية كبيرة قد تصل إلى 14 إنش والمزيد من مزايا الترفيه والسلامة.

من المحركات المحتملة للجيل الجديد هي محرك 4 سلندر هجين بالقابس سعة 2.5 لتر، بالإضافة إلى محرك V6 سعة 3.5 لتر للفئات الأعلى من المجال.. وسنعلم المزيد عن السيارة مع اقترابنا من تدشينها لاحقاً هذا العام.