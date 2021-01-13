كيا سبورتاج 2022 تظهر بتصميم تخيلي جديد

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – نفت كيا أي تصورات متبقية عن أن سيارتها “مملة” مع موديلاتها الجديدة كلياً مثل كيه 5 وتيلورايد، كما أنه من المقرر أن تحصل كيا سبورتاج على جيل جديد كلياً كموديل 2022، وها هو تصميم تخيلي يُظهر ما قد تبدو عليه السيارة المعاد تصميمها عند الكشف عنها.

تتميز السيارة في الصور بواجهة أمامية أنيقة مع مصابيح أمامية زاوية ومصابيح ليد نهارية تُذكرنا بكيا كيه 5 الشرسة الجديدة، بالإضافة إلى شبك أمامي شرس، كما قام المصمم أيضاً بتضمين شعار كيا الجديد على غطاء المحرك.

ومن الجانب، تبدو السيارة بشكل جريء بفضل خط الحزام المرتفع، وفي الوقت نفسه، هُناك عمود C أقل حجماً مقارنة بالجيل الحالي، في حين يبدو الشبك الأمامي مبالغاً فيه بعض الشيء، لكن إذا تم تخفيف ذلك قليلاً، فستكون خير خلف للجيل الحالي من سبورتاج.

وبالنسبة للقوة، فنتوقع أن تُشارك خيارات محركها مع هيونداي توسان 2022، مما يعني أنها ستستخدم محرك سمارت ستريم سعة 2.5 لتر ومحرك توربو سعة 1.6 لتر بمساعدة كهربائية، ويُنتج الأخير قوة 226 حصان في توسان، وستتوفر أيضاً بنظامي دفع أمامي وكُلي، وكل هذه الترقيات ستُعزز تنافسية سبورتاج في قطاع سيارات الكروس أوفر متنامي الشعبية.