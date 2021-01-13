5 وصلات شحن للسيارات الكهربائية.. كيف تميز الاختلافات بينها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسبب الاختلافات في أنواع وأشكال وصلات شحن السيارات الكهربائية ارتباكا كبيرا، للمقبلين على شراء سيارة كهربائية للمرة الأولى.

ووصلات الشحن للسيارات الكهربائية، على عكس خرطوم الوقود المطابق في استخدامه وشكله عند ملء خزانات السيارات التقليدية العاملة بالمحروقات.

ويرجع ذلك لأن وصلات شحن السيارات الكهربائية، يصل عدد أنواعها لـ5 وصلات على الأقل، وفقا لتقرير لموقع "أوتو كار"، شرح خلاله الاختلافات فيما بين هذه الوصلات الخاصة بالشحن.

النوع الأول

هو كابل للشحن، معروف باسم "موصل خماسي الدبابيس"، وهو منتشر بكثرة في قارة أمريكا الشمالية، ولكن في أوروبا والمملكة المتحدة يستخدم نوع أخر من وصلات شحن السيارات الكهربائية وهو النوع الثاني.

ويستخدم النوع الأول من كابلات الشحن، الموصل خماسي الدبابيس، لعدد من الموديلات الكهربائية قديمة الطراز مثل نيسان "ليف"، وكيا "سول"، وهو مجهز لتوصيل واستقبال وضخ طاقة بمعدل يتراوح بين 3 و 7 كيلوات فقط.

النوع الثاني

هو الأكثر انتشارا واستخداما حتى الآن بجميع أنحاء أوروبا، ويشار إليه في الغالب باسم Mennekes نسبة للشركة الألمانية التي صنعته.

وهو يشبه النوع الأول، حيث انه مجهز للتعامل مع سرعات الشحن المختلفة، البطيء والسريع للسيارات، ومجهز لتوصيل واستقبال وضخ طاقة بمعدل يبدأ من 22 كيلوات إذا كانت السيارة مؤهلة لذلك، وبخلاف النوع الأول، غير مسموح بفصله عن السيارة أثناء عملية الشحن لما يسبب ذلك من خطورة.

النوع الثالث

هو نوع يعرف باسم CCS، اختصار لـ Combined Charging System بمعنى نظام الشحن المشترك، وهو الأكثر شيوعا عند استخدامه للشحن بالتيار الكهربائي المباشر، وهي طريقة الشحن السريعة المعروفة باسم rapid charging.

ويميز هذا النوع من وصلات الشحن للسيارات الكهربائية أنه يوفر لمالك السيارة إمكانية شحنها في محطات الشحن العامة بالتيار الكهربائي المباشر، أو شحن السيارة بالمنزل، وهو النظام الأكثر شيوعا لدى مالكي سيارات تسلا في قارة أوروبا.





النوع الرابع

وهو كابل الشحن المفضل لغالبية ماركات صناعة السيارات اليابانية، وكان ظهوره الأول في عام 2010، وتفضل استخدامه لسياراتها ماركات مثل هوندا ميتسوبيشي وسوبارو وتويوتا ونيسان، وهو قادر على ضخ وتوصيل وتمرير طاقة بمعدل 400 كيلووات.





النوع الخامس

هي الوصلة المخصصة لشحن السيارة من المنزل، وهي الأكثر شيوعا بين كافة الأنواع نظرا لسهولة استخدامها وقابلية استخدامها على شريحة كبيرة من موديلات السيارات الكهربائية المختلفة.



