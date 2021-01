كاديلاك تستعرض سيارتها ذاتية القيادة وطائرة بلا طيار

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – انضمت كاديلاك إلى صانعات السيارات الذين يستثمرون في وسائل النقل ذاتية القيادة، ومع ذلك، فإن سيارتها ذاتية القيادة ستكون فاخرة، ويُذكر أن كلاً من فولكس فاجن وتويوتا بالإضافة إلى زوكس وغيرهم كانوا قد أعلنوا سابقاً عن سيارات ذاتية القيادة.

تصف كاديلاك سيارتها ذاتية القيادة بأنها “مكان بين الحفلات” وذلك في مقطع فيديو عرضت فيه مزاياها، مثل كاميرا لالتقاط الصور أثناء التنقل في المدينة، ونظام متطور لضبط المناخ وتدفئة المقاعد والرطوبة وفقاً لحالة الرُكاب، كما تحتوي أيضاً على سقف زجاجي كبير لإبقاء الرُكاب على اتصال بالعالم الخارجي، وصف من المقاعد المتحركة على طول الجزء الأمامي والجانبي للمقصورة، مع كرسيين في الجزء الخلفي منها.

واستناداً إلى نظام كروز من جنرال موتورز، فإن هذه السيارة الاختبارية تقدم لمحة عن المستقبل، حيث يُمكن للسيارات ذاتية القيادة ألا تحتوي على عجلات توجيه، أما إذا كان التواجد على الطريق أمراً صعباً بالنسبة لك، فيُمكنك الارتفاع فوق كل شيء باستخدام طائرة بدون طيار.

بالحديث عن الطائرة بدون طيار، فوفقاً لخيال كاديلاك، فستصبح ذات مقعد واحد، وستكون قادرة على الانطلاق بسرعات تصل إلى 90 كم/س، والنقطة المهمة وفقاً لجنرال موتورز، هي أنها ستساعد على جعل الانبعاثات صفرية في مستقبل الصانع الأمريكي.

وفي الختام، يجدر بالذكر أن كاديلاك ليست أول علامة تجارية فاخرة تكشف عن طائرة بدون طيار كهربائية بالكامل، حيث أعلنت أودي عن سيارة أُجرة طائرة شارك في تصميمها شركتا إيرباص وإيتال ديزاين، وعلى الأرض، ستواجه كاديلاك منافسة قوية من أمثال فولفو، والتي وعدت بسيارات ذاتية القيادة توفر رحلات من الدرجة الأولى.

