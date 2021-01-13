“حصاد داكار” بينافيديس يتقدم إلى الصدارة بعد انسحاب كورنيخو وبرابيك يفوز بالمرحلة العاشرة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – استطاع كيفن بينافيديس أن يتربع على صدارة الترتيب العام ضمن منافسات رالي داكار السعودية 2021 لفئة الدراجات، وذلك بعد يوم صعب على المتصدر بالأمس خوسيه إغناسيو كورنيخو، في الوقت الذي حصد فيه حامل اللقب ريكي برابيك فوزه الثاني هذا العام، حيث كان كورنيخو درّاج هوندا قد اقترب خطوة إضافية نحو تسجيل لقبه الأول في داكار بعد أن استفاد من مشاكل منافسيه في المرحلة التاسعة بالأمس، ليعزز صدارته إلى أكثر من 10 دقائق.

إلا أن التشيلي عانى من حادثة عنيفة عند نقطة 252 كلم من المرحلة الممتدة بين نيوم والعلا اليوم الأربعاء، ليتم لاحقًا الإعلان عن انسحابه من منافسات الرالي إثر الإصابات التي تعرض لها، ما ساهم في تقدم زميليه في هوندا بينافيديس وبرابيك إلى معركة اللقب، حيث بات الثنائي في المركزين الأوّل والثاني في الترتيب العام.

يُذكر أن منظمة “أيه اس أو” القائمة على الحدث صرحت بأنّ كورنيخو “لم يكن في حالة جيّدة”، حيث صرّح أخوه إلى موقعنا “موتورسبورت.كوم” بأنّ رأسه تعرضت لارتطام عنيف خلال الحادثة وتم نقله جويًا إلى المستشفى، وبالعودة إلى مجريات المرحلة التاسعة، فقد انتزع بينافيديس الصدارة سريعًا بالرُغم من افتتاحه للمسار، بينما لاحقه كل من برابيك وكورنيخو في المركزين الثاني والثالث.

إلا أنه مع الوصول إلى منطقة التلال، بزغ نجم برابيك على متن دراجته هوندا، ليقتنص الصدارة من بينافيديس ويوسع الفارق إلى حوال 5 دقائق عند نقطة 126 كلم، ومنذ تلك المرحلة، فرض الأمريكي سيطرته على المرحلة، ليفوز بفارق 3 دقئاق و15 ثانية أمام خوان باريدا، بينما تراجع بينافيديس إلى المركز الثالث.

وبذلك يتواجد بينافيديس في صدارة الرالي بفارق 56 ثانية أمام برابيك، بينما تأهّل كورنيخو رسميًا بفارق 16 ثانية إضافية في المركز الثالث، لكنّه لن يعود للمشاركة في الحدث، وقد كان سكايلر هاوس أفضل دراجي “كاي تي ام” في المركز الرابع في المرحلة، أمام ماتياس والكنر وادنييل ساندرز وأدريين فان بيفيرن، كما أكمل كل من سام ساندرلاند، لورينزو سانتولينو وجواكين رودريغيز ترتيب المراكز العشرة الأولى في المرحلة.