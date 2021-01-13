أحدث تسريبات الشراكة بين أبل وهيونداي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما زالت الشائعات حول الشراكة المرتقبة بين هيونداي وأبل تتوالى يوما بعد يوم.. وإليك أحدث التسريبات.

ووفقا لأحدث التسريبات، فإن الشركة تقترب بشدة، وقد تشمل مصنعا مشتركا لبناء السيارات في الولايات المتحدة.

وبحسب أحدث تقرير صادر عن وكالة رويترز، ونقله موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإنه قد نرى إتماما للشراكة بين الطرفين بحلول مارس/آذار المقبل.

بالإضافة إلى أن أول نموذج اختباري لسيارة يتم تصنيعها كنتاج لتعاون الطرفين، قد تصل بحلول عام 2022 المقبل، وفقا لتقارير عن جريدة كورية جنوبية باسم Korea IT News، على أن تبدأ العملية التصنيعية بحلول 2024.

وأفادت Korea IT News، بأنه حتى الآن الشركتان تفاضلان بين اختيار مصنع كيا بجورجيا، أو بناء مصنع جديد كليا بالولايات المتحدة، لتصنيع 400 ألف سيارة، من ضمنها 100 ألف سيارة نتاج التعاون بين أبل وهيونداي.

وكانت شركة هيونداي قد أثارت الارتباك بشأن الدخول في شراكة محتملة مع شركة أبل بهدف إنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة، ولم يعد معروفا ما إذا كانت هذه الشراكة سرية أم وهمية.

وقالت هيونداي الكورية الجنوبية لصناعة السيارات إنها في "مرحلة مبكرة" من المباحثات مع الشركة المصنعة للهواتف المحمولة آيفون بشأن شراكة محتملة لإنتاج سيارات كهربائية.

وفي الشهر الماضي، ظهرت أنباء تفيد بأن شركة أبل تمضي قدما لتطوير تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة مع تحديد عام 2024 لإطلاق سياراتها الجديدة.

ويشهد سوق السيارات الكهربائية حاليا منافسة بشكل متزايد، بحيث أن شركات من قبيل شركة تسلا تستأثر بعناوين الأخبار علما بأن قيمتها السوقية ارتفعت بسرعة.