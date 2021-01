لكزس LC 500 تحصل على إصدار “إنسبيريشن” الخاص بتحديثات جمالية

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – حصلت لكزس LC 500 موديل 2021 على إصدار “إنسبيريشن” المحدود بطلاء أسود داكن مميز وزخرفات خارجية وداخلية جديدة، وتنوي لكزس صنع 100 نسخة فحسب من السيارة.

وقد حصلت السيارة على لمسات من ألياف الكربون الأنيقة المصقولة على السقف، كما صرحت لكزس أن السيارة حصلت على جناح خلفي جديد من البلاستيك المدعوم من ألياف الكربون بتصميم انسيابي لتحسين أداء السيارة في السرعات المرتفعة.

ونستمر مع مزايا السيارة التي تشمل جنوط سوداء جديدة 21 إنش ومقاعد رياضية بجلود ألكانتارا وزخرفات جديدة من ألياف الكربون للمقصورة.

وتعتمد السيارة على محرك V8 سعة 5.0 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 471 حصان، وستكشف لكزس عن الأسعار قرب موعد الطرح في الشتاء القادم.

