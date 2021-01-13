هيونداي تفوز بأربعة جوائز للتصميم لعام 2020

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي موتور عن فوزها بأربع جوائز في حفل جوائز “جود ديزاين” لهذا العام، حيث تم تكريم هيونداي بروفيسي و45 الاختباريتان بالإضافة إلى هيونداي النترا 2021 وهيونداي هاي تشارجر “Hi-Charger”.

هذا وتعد 45 EV التي تم تقديمه لأول مرة في معرض السيارات الدولي 2019 في فرانكفورت بمثابة صورة في عالم التصاميم المستقبلية، فقد نالت إعجاب العديدين بفضل الشكل الأحادي، والديناميكا الهوائية، والتصميم الخفيف الوزن المستوحى من الطائرات.

هذا والجدير بالذكر أنه في وقت سابق من هذا العام، تم تسليط الضوء على 45 EV في العديد مسابقات التصميم الأخرى، بما في ذلك جوائز التميز في التصميم الدولية لعام 2020، وجوائز Red Dot 2020، وجائزة iF Design 2020، وهو ما يجعل الجميع في انتظار الإصدار القادم من IONIQ 5 كأول سيارة كهربائية مخصصة لهيونداي.

وبجانب 45 EV فقد استطاع الجيل الجديد من النترا 2021 خطف الأنظار وذلك بفضل عناصر التصميم المبتكرة والمستقبلية، حيث تم تزيين التصميم الخارجي للسيارة بميزات فريدة من نوعها ، بما في ذلك الشبك الامامي المعقد والمصابيح الخلفية على شكل حرف H، ويُكمل التصميم الداخلي أيضًا جاذبية إلنترا الشاملة من خلال مجموعة عرض المعلومات مقاس 10 بوصات ونظام المعلومات والترفيه.