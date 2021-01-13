من المعاناة للإبداع.. طلاب بجامعة عدن يبتكرون مركبة "صديقة للبيئة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تمكن طلاب بكلية الهندسة، جامعة عدن، من اختراع مركبة بإمكانات محلية، تعمل بالطاقة النظيفة.

الاختراع الذي يمثل مشروع تخرج لطلاب أربعة، انتهى بتصنيع مركبة من ثلاث عجلات صديقة للبيئة، يقول الطلاب إنه يمكن تطويرها مستقبلاً.

فقد نجح كل من المهندس صايل منير الجبيري وزملائه سفيان ثابت، ومحمد فيصل، وشيخ عمر، من قسم الميكانيكا كلية الهندسة بجامعة عدن، في تحويل محرك دراجة نارية يعمل بالوقود إلى محرك مركبة صغيرة يعمل بالهواء المضغوط، ويعتمد على الطاقة النظيفة، ويحول دون انبعاث أي غازات في الهواء.

ويقول الطالب شيخ عمر شيخ، أحد المشاركين في الابتكار: "تم تصنيع السيارة الصغيرة من قطعٍ متوفرة في السوق المحلية".





وقال شيخ لـ"الخليج 365": "في حال توفر الدعم يمكن تنفيذ هذا المشروع".

وتابع "يمكن استخدام السيارة الصغيرة في المرافق المتوسطة، كالمطارات ومصفاة عدن، والمصانع والمعامل والمزارع وغيرها".



وأشار إلى صعوبات واجهتهم منها عدم توفر القطع اللازمة للمشروع بالسوق المحلية؛ ما دفعهم لاستخدام بعض القطع بكفاءة أقل.