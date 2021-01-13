بي إم دبليو "جران كوبيه" 2021.. المواصفات والأسعار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت بي إم دبليو عن النسخة الأحدث من طراز الفئة الثامنة "جران كوبيه"، والتي تنافس من خلالها مجموعة من الموديلات المتميزة في 2021.

وفي تقرير بالصور، عرض موقع "كار أند درايفر"، مواصفات وقدرات الطراز الجديد من بي إم دبليو، شمل الكشف عن قوة المحرك وفئات البيع والسعر.

وقال الموقع إن أبرز ما أدخلته الشركة الألمانية على الطراز من تحديثات، تعزيز منظومته التقنية بمجموعة من البرامج والأنظمة أبرزها نظام راديو SiriusXM المتصل بالقمر الصناعي.







الأسعار

ويتوفر من الطراز للبيع ثلاث فئات الأقل 840i بسعر 85,995 دولارا، وأعلى فئة من الطراز باسم M850i وبتكلفة 109,895 دولارا.

المحرك

يطرح الطراز بخيارين؛ الأول سعة 3.0 لتر توربيني 6 أسطوانات، ويعمل بنظام دفع AWD، والثاني V8سعة 4.4 لتر، توربيني مزدوج.





التقنيات

وضمن الكماليات، كشف موقع "كار أند درايفر" القدرات التقنية التي يطرح بها طراز بي إم دبليو، وتشمل شاشة معلومات بقياس 10.3 بوصة، بمنطقة التحكم الوسطى، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي، وأندرويد أوتو، وخاصية راديو SiriusXM، واتصال لاسلكي بالإنترنت.





الأمن والحماية

تشمل أنظمة الأمن المساعدة للسائق نظاما لضبط السرعة والحفاظ على المسار، ونظاما لكاميرات خلفية.