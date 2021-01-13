سيارات أمريكية شهيرة بمحركات يابانية.. ماذا أضافت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات أمريكية شهيرة حققت مبيعات هائلة على مدار سنوات، قد لا يعلم كثيرون أنها بمحركات يابانية منافسة.

قائمة هذه السيارات كشف عنها تقرير بالصور لموقع "هوت كارز"، موضحا أنه على مدار تاريخ هذه الصناعة تم طرح مجموعة من الموديلات زودت بمحركات، من صنع شركات منافسة.

وفي مقدمة القائمة جاء طراز كرايسلر "كونكويست" الذي طرح بمحرك من صنع ماركة ميتسوبيشي اليابانية.



وطراز دودج "Stealth" الذي طرح بمحرك من صنع ماركة ميتسوبيشي وهو محرك طراز 3000GT.

وشاحنة دودج "رام 50" الأمريكية، التي طرحت أيضا بمحرك من صنع ماركة ميتسوبيشي، وهو محرك طراز L200.

وشاحنة شيفروليه "LUV" الأمريكية موديل عام 1982، التي طرحت أيضا بمحرك من صنع ماركة تويوتا.

وشاحنة فورد "كروزر" الأمريكية موديل عام 1982، التي طرحت أيضا بمحرك من صنع ماركة مازدا.

ومن فورد، جاء أيضا طراز Porbe الأمريكي موديل عام 1997، الذي طرح بمحرك من صنع ماركة مازدا وهو محرك من طراز FWD MX-6.

وضمت القائمة، طراز Pontiac Vibe موديل 2003، الذي توفر بالأسواق بمحرك من صنع ماركة تويوتا.

طراز آخر من ماركة شيفروليه جاء ضمن القائمة، هو "نوفا"، الذي توفر في الفترة بين عامي 1985 و1988 بمحرك من صنع ماركة تويوتا.

وطراز آخر من شيفروليه هو Prizm الذي طرح بمحرك من صنع ماركة تويوتا.