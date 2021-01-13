جيب "كومباس" الجديدة.. رفاهية أمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة جيب الأمريكية عن النسخة الأحدث من طراز "كومباس"، لتعزز أسطولها من السيارات الفاخرة بالأسواق في 2021.

وقال موقع "كار أند درايفر" إن طراز جيب كومباس بنسخته الجديدة يتميز بمجموعة من التحديثات منها قدرات تقنية وشاشة معلومات أكبر حجما، بقياس يصل لـ8.4 بوصة.

ويضيف: "سيتم طرح فئة مخصصة احتفالا بمرور 80 عاما على طرح الطراز للمرة الأولى".





الأسعار

يتوفر من طراز جيب كومباس، 8 فئات للبيع بالأسواق، الأقل "سبورت" بسعر 25,410 دولارات، وأعلى فئة "تريل هوك" بسعر 32,310 دولارات.

المحرك

تعمل جميع الفئات المطروحة من طراز كومباس بمحرك موحد، بسعة 2.4 لتر، ينتج قوة 180 حصانا، وعزم دوران 175 لفة/قدم، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ 6 سرعات.









الأمن والحماية

أبرزها، نظام فرامل ذاتية التفعيل في حالة الطوارئ، ونظام للحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة وما حولها من مركبات عبر ضبط السرعة.