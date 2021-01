سوني تبدأ باختبار سيارتها فيجن S في الطرق العامة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – بعد عام من مفاجأة سوني للعالم بالكشف عن سيارة فيجن S الاختبارية الكهربائية في معرض إلكترونيات المستهلك 2020، أكدت سوني رسمياً على بدء اختبارات السيارة في الطرق العامة في ديسمبر مع استمرار تطويرها.

الاختبارات تتم حالياً في النمسا، ويبدو واضحًا أن سوني جادة بشكل حقيقي حيال تطوير السيارة، ربما لدرجة طرح موديل إنتاجي لها يوماً ما؟ .. لا نعلم يقينًا بعد.

وتشمل مميزات السيارة 40 مستشعر مختلف لتحقيق رؤية 360 درجة بالغة الدقة ضمن إمكانات أخرى، كما تتميز شاشة المعلومات الترفيهية بوسيط مستخدم فريد ومختلف عن الوسائط المعتادة التي تستخدم القوائم الرئيسية والفرعية في سيارات اليوم، كما تطور سوني حالياً تقنيات التحكم الصوتي وبالإشارة والتحديثات الهوائية عن بعد والمزيد.

ويُذكر أن سوني تتعاون مع عدد كبير من الشركات التقنية لتطوير أنظمة السيارة، والتي تشمل بوش وكونتيننتال وماجنا شتير وفودافون ومجموعة ZF ضمن آخرين.

