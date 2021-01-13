فيديو.. "جنرال موتورز" تكشف عن "التاكسي الطائر" ذاتي القيادة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة "جنرال موتورز" عن نموذج لسيارة أجرة طائرة ذاتية القيادة خلال مشاركتها بمعرض كونسيومر إلكترونيكس"بمدينة لاس فيجاس .

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، إن الشركة عرضت سيارتها الكهربائية التي تندرج تحت علامة "كاديلاك" التجارية التابعة، وأطلقت عليها اسم "eVTOL"، كاشفة أن سرعتها القصوى تصل إلى 90 كيلومترا في الساعة، وتتسع لراكب واحد، وزوّدت بمحرك كهربائي بقوة 90 وات.

وأضاف "السيارة نماذج أولية لمركبات مستقبلية تدعم تكنولوجيا القيادة الذاتية والإقلاع العمودي وتعبر عن رؤيتها لوسائل النقل المستقبلية".

ونقل موقع "موتور وان" مقطع الفيديو الترويجي الذي عرضته كاديلاك ضمن مشاركتها بالمعرض الدولي.

وقال موقع "موتور وان"، إن مركبة كاديلاك الجديدة رغم ما تمثله هذه المركبات من صورة مضيئة للمستقبل، فإن طرح نسخ حقيقية منها على أرض الواقع "بعيد المنال" في الوقت الحالي ويمثل تحديا كبيرا لكاديلاك .



ومن المرتقب أن تكشف كاديلاك عن نسخة من هذه الطائرات تكفي لأكثر من راكب.

وإلى جانب هذه السيارة ذاتية القيادة ، عرضت "جنرال موتورز" أيضا مركبة أخرى تتسع لراكبين، ذاتية القيادة، تتميز بتصميم أنيق مستقبلي، وتعمل المزايا المدمجة فيها من خلال الأوامر الصوتية وإيماءات يد الراكب.