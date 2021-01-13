رينو تنافس في سوق السيارات الكهربائية بطراز جديد من "زوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات الموديل الخاص Riviera من أيقونتها Zoe "زوي" المعتمدة على نظام الدفع الكهربائي.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تتمتع السيارة الجديدة بالعديد من التجهيزات الموسعة المبنية على أساس خط التجهيزات الفخم Intens، وتزخر السيارة الخاصة بنظام المالتيميديا Easy Link مع نظام الملاحة، ومكيف الهواء وكاميرا الرجوع للخلف، ووظيفة تدفئة المقاعد والمقود، والمقاعد الجلدية باللون الأزرق Navy أو الرمادي Sand.

ومحرك السيارة Zoe Riviera الكهربائي بقوة 135 حصانا/245 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، مع بطارية سعة 52 كيلووات/ ساعة تبلغ بالسيارة مدى السير 380 كلم.

سعر Zoe Riviera

وتتوفر السيارة Zoe Riviera الجديدة في الأسواق بسعر يبدأ من نحو 38 ألف يورو.

وبعد قرار شركة رينو بإحالة الموديل الأشهر على الإطلاق بين سيارات الشركة الفرنسية "رينو ميجان" إلى التقاعد، قال مدير قسم التصميمات في شركة رينو Laurens van den Acker، في تصريحات سابقة له، إن استمرارية تراجع مبيعات طراز ميجان مع تركيز رينو على تطوير وطرح مزيد من السيارات الكهربائية قد يدفع الشركة الفرنسية إلى إحالته للتقاعد في النهاية.

في الوقت نفسه، كانت قد كشفت شركة رينو عن نسخة تحديث منتصف الجيل من طراز ميجان لعام 2020 الجاري بإمكانيات مميزة.



