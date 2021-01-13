لعشاق السيارات الخارقة.. جليكنهاوس تطرح "الوحش" SCG 004

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت شركة "سكوديريا كاميرون جليكنهاوس" الأمريكية، الأربعاء، أيقونتها SCG 004 الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات السوبر رياضية.

ويبدأ سعر السيارة الخارقة من جليكنهاوس من 460 ألف دولار أمريكي ما يعادل 376.54 ألف يورو أوروبي.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن السيارة السوبر رياضية SCG 004 تمتاز بتصميم ثلاثي المقاعد، وتتمتع بخفة الوزن؛ حيث يبلغ وزنها 1180 كجم، وذلك بفضل الاعتماد على ألياف الكربون في تصنيعها.

وتعتمد النسخة المخصصة للطرقات SCG 004S على سواعد محرك تربو مزدوج V8 سعة 5 لترات ويزأر بقوة 650 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 720 نيوتن متر، وتتضافر جهوده مع ناقل حركة يدوي سداسي السرعات، مع إمكانية التجهيز بناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتوفر السيارة أيضا بنسخة مخصصة لمضمار السباقات والطرقات على حد سواء، تحمل الاسم SCG 004CS، وتزأر بقوة 850 حصانا، مع ناقل حركة مزدوج القابض من 7 سرعات.