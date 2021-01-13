سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 13 يناير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصل سعر الدولار صعوده مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في السوق السوداء اللبنانية نتيجة الهلع من حديث التعويم.

وبلغ سعر صرف الدولار في هذه السوق 8925 ليرة للبيع و8875 ليرة للشراء مقابل، 8780 و8830 ليرة أمس، وفق وسائل إعلام محلية.



ويتصاعد الحديث حول تحرير سعر الليرة اللبنانية، الأمر الذي سيطر على تعاملات السوق السوداء للدولار في بيروت وعدد من الضواحي في لبنان.

وقال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، قبل يومين، إن بلاده تعتزم تعويم الليرة في حالة التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكد أن "عهد الربط بالدولار انتهى".

وانتهاء الربط بالليرة يعني أنه لن يعود هناك سعر ثابت لليرة مقابل الدولار، وبالتالي "التعويم" عمليا بأسعار متأرجحة وفقا للعرض والطلب في السوق.

ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي.

البنك المركزي

وبقي سعر الدولار في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.