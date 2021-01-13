هل يلزم وجود تفويض عند قيادة سيارة الأخ أو الأب؟ “المرور” يُجيب

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للمرور السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن ضرورة وجود تفويض عن قيادة سيارة الأخ أو الأب.

وتساءل المتابع، قائـلًا: “هل يلزم عند قيادة سيارة الأخ أو الأب وجود تفويض؟”، وبدوره أجاب المرور موضحًا أن عدم وجود تفويض في حال قيادة سيارة الأخ أو الأب، لا يترتب عليه مخالفة وإنما وضع التفويض لتحديد المسؤول عن قيادة السيارة.

ووفقًا لنص نظام المرور في مادته الـ 17، فإنه لا يجوز قيادة السيارة من قِبَل شخص آخـر غير مالكها عند الخروج بها من المملكة إلا بموجب تفويض، وفق ما تحدده اللائحة.