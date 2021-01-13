إقامة رالي داكار 2030 بسيارات تستخدم الطاقة البديلة

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” وزير الرياضة عن إقامة رالي داكار 2030 بسيارات وشاحنات تستخدم الطاقة البديلة؛ لايجاد بيئة صحية مستدامة وتماشياً مع رؤية ولي العهد في مشروع ذا لاين.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إقامة رالي #داكارالمستقبل في عام 2030 بسيارات وشاحنات تستخدم الطاقة البديلة قفزة نوعية لبيئة صحية مستدامة”.

وأضـاف: “خطوة نحو تحقيق رؤية سيدي ولي العهد التي أعلنها – حفظه الله – من خلال #مشروع_ذا_لاين الذي سيكون ثورة حقيقية في الطاقة المتجددة ومصدر إلهام لكل العالم”.