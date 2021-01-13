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إقامة رالي داكار 2030 بسيارات تستخدم الطاقة البديلة

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هالة الوصيف 0 تبليغ

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – كشف صاحب السمو الملكي الأمير “عبدالعزيز بن تركي الفيصل” وزير عن إقامة رالي داكار 2030 بسيارات وشاحنات تستخدم الطاقة البديلة؛ لايجاد بيئة صحية مستدامة وتماشياً مع رؤية ولي العهد في مشروع ذا لاين.

وكتب وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إقامة رالي #داكارالمستقبل في عام 2030 بسيارات وشاحنات تستخدم الطاقة البديلة قفزة نوعية لبيئة صحية مستدامة”.

وأضـاف: “خطوة نحو تحقيق رؤية سيدي ولي العهد التي أعلنها – حفظه الله – من خلال #مشروع_ذا_لاين الذي سيكون ثورة حقيقية في الطاقة المتجددة ومصدر إلهام لكل العالم”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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