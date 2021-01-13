زيادة أسعار ميتسوبيشي إكليبس موديل 2021

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلن وكيل علامة ميتسوبيشي في مصر، شركة دايموند موتورز، عن زيادة أسعار سيارة ميتسوبيشي الرياضية متعددة الاستخدامات"إكليبس" موديل 2021.

وطالت الزيادة الجديدة التي أقرها وكيل ميتسوبيشي على "إكليبس" موديل 2021، والتي

تبلغ عشرة آلاف جنيه، الفئات الثالثة والرابعة والخامسة، فيما استقرت أسعار الفئتين الأولى والثانية عند 375 ألف جنيه، و410 ألف جنيه على التوالي.

وأصبح سعر الفئة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 440 ألف جنيه، بدلاً من 430 ألف جنيه، بينما ارتفع سعر الفئة الرابعة 470 ألف جنيه بدلاً من 460 ألف جنيه.

بينما ارتفع سعر الفئة الخامسة "الأعلى تجهيزاً"، من ميتسوبيشي إكليبس 490 ألف جنيه بدلاً من 480 ألف جنيه.