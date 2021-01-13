ننشر عدد المركبات المُرخصة خلال "ديسمبر" 2020

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أكدت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات بالتعاون مع الأهرام، أن المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا و تم إصدار رخصة لها فى شهر ديسمبر فى جميع وحدات مرور مصر البالغة 198 وحدة مرور وصلت 461 ألف و 322 مركبة في مقابل 472 ألفا و777 مركبة الشهر الماضي من بينهم 52 ألف و892 مركبة “زيرو” .

وأكد التقرير أن عدد السيارات الزيرو التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها بلغت 23 ألف و967 سيارة ملاكى، بينما بلغت الدراجات النارية نحو 17 ألف و242 دراجة وعن النقل فبلغ 3938 سيارة نقل، و نحو 688

أتوبيسا خاصا.

وأورد التقرير أيضا أن عدد المركبات الزيرو والمستعملة، التى تم التأمين عليها إجباريا، وتم ترخيصها وتستخدم الكهرباء 138 مركبة.

في حين تستخدم نحو 51 ألف و 892 مركبة البنزين، بينما تم ترخيص 34 مركبة تستخدم الغاز الطبيعي.

ويستخلص التقرير أرقام مهمة تكشف أن عدد السيارات موديل 2019 المرخصة بلغت 2520 مركبة.

في حين بلغت طراز 2020 المرخصة نحو 14 ألف 762 مركبة.

وسجلت طرازات 2021 المرخصة 34 ألف 610 مركبة.

ويستخلص التقرير نفاد مخزون 2018 ؛ إلا أن هناك 2520 سيارة موديل 2019

أي أنه ما يزال هناك مخزون ولكنه ضئيل حيث سجلت السيارات الملاكي المرخصة نحو 186 سيارة ملاكي.

وعن موديلات 2020 نستنتج اقتراب نفادها لترخيص نحو 1580 سيارة ملاكى .

ويبدو أن طرازات 2021 تواصل الصعود بالمبيعات حيث سجلت نحو 22 ألف و 201 سيارة ملاكى بواقع زيادة 2318 سيارة عن شهر نوفمبر .

جدير بالذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن المركبات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها فى شهر نوفمبر 2020 فى جميع وحدات مرور مصر والتى تبلغ نحو 198 وحدة مرور بلغت 472 ألف و 777 ألف مركبة .

وفي مقابل ت 533 ألف و 868 مركبة في أكتوبر الماضي – و جاء من بينهم 48 ألف و 170 مركبة زيرو و2116 مركبة جمرك و308 مركبة هيئة دبلوماسية .