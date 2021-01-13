علامة شيفروليه تتصدر السيارات الأكثر ترخيصاً في "ديسمبر" 2020

ياسر رشاد - القاهرة - كتب: باسل الحلواني

أعلنت مؤسسة الأهرام، ترتيب الشركات الخمس الأوائل فى عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها عن شهر ديسمبر 2020، حسبما كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى.

وجاءت شيفوروليه فى المرتبة الأولى بنحو 4329 مركبة من بينها 1502 سيارة ملاكى، و16 سيارة أجرة، و2716

سيارة نقل، و12 معدة ثقيلة.

كما جاءت هيونداى فى المركز الثانى حيث جاءت عدد السيارات التى تم التأمين عليها اجباريا وتم ترخيصها 2547مركبة من بينها 2481 سيارة ملاكى و49 سيارة أجرة، و5 سيارات نقل ومعدة ثقيلة.

كما احتلت شركة إم جى المركز الثالث بعدد 2283 مركبة من بينها 2282 ملاكى وسيارة واحدة أجرة.

وجاءت رينو فى المركز الرابع بإجمالى مبيعات 2244 مركبة من بينها 2230 سيارو ملاكى و12 سيارة نقل ومعدة ثقيلة.

وجاءت فى المركز الخامس نيسان حيث حيث بلغ إجمالى عدد السيارات التى تم التأمين عليها إجباريا وتم ترخيصها 1851 مركبة من بينها 1649 سيارة ملاكى وسيارة اجرة و201 سيارة نقل.