بينافيديس يفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار فئة الدراجات

ابوظبي - مجدي عبدالحي - الخليج ٣٦٥ نت – تمكّن الأرجنتيني بينافيديس من الفوز بالمرحلة التاسعة من رالي داكار 2021 فئة الدراجات، بينما تربّع خوسيه إغناسيو كورنيخو على صدارة فئة الدراجات أيضًا بعدما وسّع أفضليته في الصدارة لأكثر من 10 دقائق إثر انسحاب أقرب منافسيه توبي برايس.

حيث تمكن خوسيه إغناسيو كورنيخو من الوصول لصدارة فئة الدراجات برالي داكار 2021 بفارق 11 دقيقة و24 ثانية أمام بينافيديس درّاج هوندا قبل ثلاث مراحل من نهاية الحدث، حيث دخل كورنيخو مرحلة اليوم الممتدة بطول 465 كم بأفضلية في الصدارة بلغت دقيقة و6 ثوانٍ أمام برايس درّاج “كاي تي ام”.

ولكن كورنيخو استطاع أن يُكمل المرحلة التاسعة بفارق دقيقة و34 ثانية خلف كيفن بينافيديس الذي فاز بالمرحلة التاسعة من السباق، بينما أنهى هذا الثنائي بفارق 13 دقيقة أمام البقية.

وتمكّن أدريان فان بيفيرن من التقدم إلى المركز الثالث في المرحلة لصالح ياماها، فيما أكمل ماثيو والكنر وخوان باريدا المراكز الخمسة الأولى، وتقدم باريدا إلى المركز الثالث المؤقت في الترتيب العام بفارق 29 دقيقة إضافية، ومن المرجّح أن يكون دانييل ساندرز ناشئ “كاي تي ام” سادسًا في الترتيب العام أمام المستقل سكايلر هاوس.